Ed ecco quindi FRABOLIBRI 2020 evento che si svilupperà in tre distinti momenti. All’appuntamento di sabato primo agosto, seguiranno sabato 8 agosto, alle ore 18 la presentazione di “Quando saremo liberi” opera della scrittrice Sarah Cogni e venerdì 14 agosto, alle ore 18, la presentazione del noir “Trappola per lupi” del giallista Bruno Vallepiano .

Salirà sabato 1 agosto, alle ore 18, con la presentazione di “Con in mezzo un Lumino”, ultimo lavoro, in ordine di tempo, della ricercatrice ed antropologa Lidia Dutto , il sipario su FRABOLIBRI 2020 “Incontri di mezza Estate con autori della Provincia Granda”.

Frabosa Sottana, oggi prende il via “Frabolibri 2020”