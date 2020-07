A Genova Pegli una donna di circa 50 anni è caduta dentro un cavedio profondo 3 metri, in seguito al cedimento di una griglia mentre camminava per strada. La donna è stata salvata dai vigili del fuoco di Multedo che si sono calati da una griglia adiacente per raggiungerla. La 50enne è stata trasferita in codice rosso all’ospedale Villa Scass

Correlati