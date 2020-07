Il direttore di Rai1, Stefano Coletta, in occasione della presentazione dei nuovi palinsesti Rai ha annunciato: “Sanremo 2021 sarà di nuovo affidato al direttore artistico Amadeus, persona garbata, ma anche grande intrattenitore, che ha fatto un gran lavoro di selezione delle canzoni. Insieme a lui il grande Fiorello. Sarà un Sanremo che riaprirà la nostra normalità”.

