La Fondazione “Compagnia di San Paolo” ha avviato un tavolo tecnico con il Comune di Imperia per finanziare il recupero del parco di Villa Grock, in particolare dei giochi d’acqua e di luce inventati dal clown svizzero Grock, morto a Imperia il 14 luglio 1959. “Villa Grock è una perla di tutta Italia – dice il sindaco Scajola – con il clown più famoso, che ha voluto realizzare il suo castello a Imperia, dove poi è morto. Negli anni si è riusciti a evitare che questa Villa finisse divisa in appartamenti, ma ora serve un intervento significativo sui giochi d’acqua”. Stamani c’è stato il primo sopralluogo alla presenza del sindaco di Imperia, Claudio Scajola; del presidente della Fondazione, Francesco Profumo e di Laura Fornara, direttore della “Fondazione 1563”.

