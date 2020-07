Il gup Anna Bonsignorio di Imperia ha condannato a 16 anni di carcere Vincenzo Agostino, 63 anni, accusato di omicidio pluriaggravato per aver ucciso il 21 gennaio 2019 la sorella Palma, 71 anni. Ad Agostino sono state contestate le aggravanti della crudeltà (avrebbe inferto tra i 3 ed i 7 colpi di accetta alla vittima) e del legame di parentela, parzialmente compensate dall’attenuante della seminfermità mentale.

Taggia, condannato a 16 anni di carcere per aver ucciso la sorella a colpi di accetta