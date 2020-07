Ad oggi tutto il Padiglione Borea è nuovamente destinato alla attività urgente e programmata non correlata alla patologia COVID: Pronto Soccorso Emodinamica Piano Terra: Rianimazione e Radiologia Centrale Primo Piano: Cardiologia, UTIC e Medicina d’Urgenza Secondo Piano: Chirurgia Generale, Astanteria Chirurgica e Senologia, Ambulatorio pediatrico-neonatologico Terzo Piano: Medicina Interna Quarto Piano: ORL, Week Surgery e Medicina Interna Quinto Piano: Ambulatori Senologia Diagnostica e Senologia Clinica Avancorpo: Dialisi (per pazienti ordinari e pazienti Covid_19 con procedure e percorsi separati) e Ambulatori di Nefrologia, Nutrizione, Chirurgia Generale, Colonproctologia, Otorinolaringoiatria e Cardiologia “Prosegue l’impegno dell’azienda nella riattivazione dei servizi e delle attività dell’Ospedale di Sanremo. Un percorso che l’ASL1 ha cercato di portare avanti attraverso il confronto e il dialogo nel corso degli incontri istituzionali avvenuti con la Conferenza dei Sindaci ASL1 e la Quinta Commissione del Comune di Sanremo alla presenza dell’Assessore alla Sanità di Regione Liguria, Sonia Viale e della Direzione aziendale. Gradualmente stiamo dunque riattivando l’assetto ospedaliero mantenendo focalizzata l’attenzione e l’operatività a fronte di un’eventuale ripresa del picco pandemico” afferma il Direttore Generale di ASL1, Marco Damonte Prioli.

La ripresa dell’attività chirurgica rientra nel piano graduale di riavvio delle attività ordinarie dell’Ospedale di Sanremo. Dal mese di maggio, sono infatti state progressivamente ripristinate alcune attività sospese durante la fase pandemica più acuta. In particolare sono state definite le due aree ospedaliere: un’area riservata alla degenza Covid19 (padiglione Castillo e padiglione Giannoni) ed un’area dedicata alla ripresa delle attività ordinarie nel Padiglione Borea ed Avancorpo Borea. E’stata riattivata l’attività di Pronto Soccorso, Emodinamica e Cardiologia (per pazienti ordinari e pazienti Covid_19 con individuazione di procedure e percorsi separati).

Il programma operatorio settimanale prevede sedute giornaliere suddivise tra le varie specialità. Come da protocollo, per i ricoveri programmati è prevista un’attività di screening preventiva alla diffusione del contagio da Covid19 con effettuazione di tampone 5-7 giorni prima del ricovero ed un successivo tampone 48 ore prima del ricovero.