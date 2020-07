Venerdì sarà il giorno del taglio del nastro per il Ponte di Bevera l’opera pubblica attesa da 6 anni da tutta la valle che ospita le frazioni di Trucco Calvo Varese e appunto Bevera. Un collegamento viario fondamentale per gli abitanti e per le ditte della zona. Sarà il presidente. Della regione Liguria Giovanni Toti a tagliare il nastro alle ore 16 circa

