“Il combinato disposto del Ponte Morandi che non apre perché manca il gestore e del caos autostrade in Liguria è lo specchio di un Paese che per burocrazia e lentezza perde opportunità quando potrebbe accelerare e guardare al futuro. Ma i danni provocati da uno stallo che affonda le sue radici in un governo prigioniero dell’ideologia e indeciso a tutto sono e saranno deleteri non solo per i cittadini liguri ma per interi settori industriali e produttivi del Paese come turismo e trasporto merci. Si sta bloccando non solo la viabilità ma la ripartenza di un’intera area geografica nell’indifferenza di Palazzo Chigi pronto solo a puntare il dito e a non assumersi responsabilità.” Lo afferma, in una nota, Giorgio Mule’, deputato di Forza Italia e portavoce dei gruppi azzurri di Camera e Senato.

