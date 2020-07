È Arma di Taggia la prima Bandiera Blu a raggiungere la semifinale del contest organizzato sulla pagina Facebook di Regione Liguria, dopo un serrato testa a testa con Albissola Marina. Più di quattromila i voti assegnati durante la sfida del primo girone, che ha contribuito a far comparire la bellezza delle quattro Bandiere Blu (Arma di Taggia, Lerici, Albissola Marina e Pietra Ligure) nel feed di oltre 180mila utenti Facebook. Raggiunto dunque l’obiettivo del contest, ovvero valorizzare le eccellenze liguri: al termine della tenzone non sono mancati i cavallereschi complimenti fra account social istituzionali dei partecipanti, a dimostrazione che si compete a colpi di innocui clic ma si vince tutti insieme come sistema turistico.

Nel frattempo è in corso la seconda manche, con Chiavari, Bordighera, Fiumaretta e Albisola Superiore. Il contest proseguirà anche ad agosto con le eccellenze dell’entroterra: le Bandiere Arancioni e i “Borghi più belli d’Italia.

Contest Bandiere Blu

Martedì 7

· Diano Marina

· Bergeggi

· Lavagna

· Framura

Giovedì 9

· Imperia

· Sanremo

· Savona

· Sestri Levante

Martedì 14

· Riva Ligure

· Celle Ligure

· Santa Margherita Ligure

· Levanto

Giovedì 16

· San Lorenzo al mare

· Ceriale

· Camogli

· Finale Ligure

Martedì 21

· Borghetto Santo Spirito

· Noli

· Loano

· Bonassola

Giovedì 23

· Santo Stefano al mare

· Spotorno

· Moneglia

· Varazze

Lunedì 27 semifinale

Mercoledì 29 semifinale

Sabato 1 agosto Finalissima