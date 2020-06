La bozza del Piano scuola 2020-2021 indica le linee guida per la ripresa dell’attività a settembre.

In ogni scuola è necessario prevedere attività di funzionale organizzazione degli spazi esterni e interni, per evitare raggruppamenti o assembramenti e garantire ingressi, uscite, deflussi e distanziamenti adeguati in ogni fase della giornata per alunni, famiglie, personale scolastico e non scolastico.

Le scuole, se interessate da un servizio di trasporto appositamente erogato per la mobilità, dovranno comunicare all’Ente competente, gli orari di inizio e fine delle attività scolastiche, tenendo a riferimento costante l’esigenza che l’arrivo a scuola degli alunni possa essere differito e scaglionato in modo da evitare assembramenti all’esterno e nei deflussi verso l’interno.

