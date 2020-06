Oggi a Bordighera un turista di 85 anni di Torino è morto mentre faceva il bagno al largo dei Bagni Riviera. Non è escluso che l’uomo sia stato colpito da un malore e sia morto annegato. Purtroppo a nulla sono serviti i tentativi di rianimare il bagnante, spirato sulla spiaggia.

Bordighera, 85enne muore mentre fa il bagno in mare