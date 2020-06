La sezione cittadina di Forza Italia Ventimiglia interviene con una nota all’amministrazione in merito all’ordinanza del Sindaco n. 93 del 15 giugno che fissa la chiusura delle attività di somministrazione alimenti e bevande (Bar, Ristoranti, ecc…) alle 24 dal lunedì al giovedì ed all’una dal venerdì alla domenica e festivi. “Riteniamo questa ordinanza assolutamente troppo restrittiva” fanno sapere i coordinatori cittadini Marco Agosta e Gabriele Amarella. “In un momento storico come quello che stiamo vivendo, dopo mesi di chiusura forzata, è necessario fare uno sforzo perché le attività possano lavorare il più possibile. Troviamo giusto limitare alcuni orari relativi alle attività musicali, ma tenendo sempre conto dell’aspetto turistico che vogliamo dare alla città di Ventimiglia, oltre che quello commerciale.Chiediamo quindi al sindaco, sentito il nostro assessore di riferimento Matteo De Villa, che si è già confrontato anche con le associazioni di categoria, di rivedere questa ordinanza, consentendo alle attività di poter lavorare anche nelle ore notturne, fermo restando una doverosa attenzione verso quei locali che non rispettano le regole e che dovranno naturalmente essere sanzionati.”Forza Italia sarà sempre vicino alle famiglie e alle attività commerciali.

