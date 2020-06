Oggi a Imperia è stato aperto il cantiere della nuova pista ciclopedonale, che dal confine con il Comune di San Lorenzo al mare prosegue fino alla galleria di Capo Berta, su un tracciato di 7 km di ex linea ferrata. Il primo tratto a essere realizzato è quello compreso tra San Lorenzo al Mare e Borgo Prino. La “posa della prima pietra” avverrà nell’ultima settimana di giugno. A realizzare l’opera è la società “Manelli Impresa”, prima nella gara d’appalto europea da 16 milioni e 300 mila. La direzione lavori è affidata a un raggruppamento di tecnici guidato dalla “Sertec”, società di ingegneria del Torinese.

