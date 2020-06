A 98 anni è mancata la professoressa Costanza Natta, una delle ultime testimoni della classe del Liceo Cassini di Sanremo di cui fecero parte anche lo scrittore Italo Calvino e il giornalista Eugenio Scalfari, rimasto ora l’unico rappresentante in vita di quel gruppo. Costanza era stata a lungo insegnante di lettere in un liceo scientifico a Torino e poi a Sanremo, come scrive Claudio Donzella su “Il Secolo XIX”.

Correlati