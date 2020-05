Una webapp, utilizzabile su smartphone e tablet, permetterà alle micro e piccole imprese della Liguria di fare una autovalutazione gratuita dei propri standard di sicurezza per la tutela della salute nei luoghi di lavoro, per poter così rispettare i protocolli sanitari previsti per i contrasto al coronavirus.

La webapp contiene una checklist elaborata dal RINA e dalle associazioni di categoria (Alleanza Cooperative, Confindustria Liguria, Confesercenti, CNA Liguria, Confartigianato Liguria, Confcommercio) sulla base delle linee guida e delle faq di Regione Liguria dedicate all’emergenza Coronavirus.

“Grazie a un accordo tra Regione Liguria, RINA, che ha materialmente predisposto la webapp, le associazioni di categoria e il sistema camerale – spiega il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti – questo strumento potrà arrivare a tutte le micro e piccole imprese e attività economiche della Liguria. In questo modo diamo uno strumento concreto e moderno per permettere alle aziende di lavorare in sicurezza: la piena e vera ripartenza della Liguria ha bisogno anche di questo, in modo da garantire a tutti condizioni di lavoro che tutelino la salute di dipendenti e clienti”.

“Per raggiungere questo obiettivo – conclude Toti – le associazioni di categoria, la Camera di Commercio di Genova e la Camera di Commercio Riviere di Liguria avranno bisogno dell’appoggio della struttura informatica di Regione Liguria per supportare le imprese liguri interessate. Per questo, con il sostegno di Liguria Digitale, avvieremo ufficialmente nei prossimi giorni questo progetto denominato “Covid Free Liguria” attraverso una apposita convenzione con le Camere di Commercio”.