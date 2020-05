Sono risultati tutti positivi al Coronavirus i 40 ospiti della Rsa “Casa dei Tigli” di Millesimo (Savona), gestita dalla Cooperativa Il Faggio. Un risultato inatteso perché il 10 aprile i test sierologici avevano dato tutti esito negativo. Il 23 aprile, dopo che tre ospiti avevano avuto la febbre, sono stato fatti tamponi a tutti. Ora si attende l’esito dei tamponi per gli operatori.

Coronavirus, 40 anziani positivi su 40 ospiti in una casa di riposo nel Savonese