La foto si riferisce al momento della donazione dei buoni spesa alimentare dell’AVO, a sinistra l’Avvocato Pietropaolo Guglielmi e a destra la dottoressa Marilena Piardi.

L’Assessore delegata ai Servizi Sociali del Comune di Vallecrosia, Marilena Piardi, ringrazia a nome dell’intera Amministrazione l’Associazione Volontari Ospedalieri della zona Intemelia, rappresentata dall’Avvocato Pietropaolo Guglielmi, per il generoso dono di 500 euro in buoni spesa della Conad a favore dei nuclei familiari in maggiori difficoltà economiche dovute all’emergenza sanitaria.

Continuano le donazioni, di denaro oppure direttamente di generi alimentari, da parte di enti, associazioni, commercianti e semplici cittadini che vogliono contribuire a sostenere le persone in maggiore difficoltà, soprattutto i nuclei familiari dove sono presenti minori e con i genitori hanno perso il lavoro.

Si ricorda a chi volesse contribuire che l’Amministrazione Comunale ha individuato alcuni luoghi per ricevere le derrate alimentari:

LA SEDE DELLA PROTEZIONE CIVILE COMUNALE DI VALLECROSIA SITA IN PIAZZA DELL’EX MERCATO DEI FIORI

MARTEDI’ – GIOVEDI’ – SABATO DALLE ORE 10 ALLE ORE 12

E L’ISTITUTO DON BOSCO – ORATORIO SALESIANI di Via Col. Aprosio n. civ. 433

LUNEDI’ – MERCOLEDI’ – VENERDI’ DALLE ORE 16 ALLE ORE 19

INOLTRE E’ STATO ISTITUITO PRESSO LA BANCA CARIGE AGENZIA DI VALLECROSIA UN CONTO CORRENTE DEDICATO ALLA RACCOLTA FONDI PER INCREMENTARE LA CIFRA A DISPOSIZIONE PER I BUONI SPESA:

IBAN IT32J0617549100000000924390