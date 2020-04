In Liguria sono 11 i medici ammalati di Coronavirus in condizioni gravi: “Sono sia medici del territorio, sia medici dell’ospedale. Sugli operatori sanitari in Liguria positivi al Coronavirus ci sono cifre discordanti” spiega il presidente dell’ordine dei medici della Liguria Alessandro Bonsignore all’Ansa. Per Alisa i tamponi realizzati fino al 15 aprile indicano una positività di poco inferiore al 3% tra il personale.

