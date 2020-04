Sono state 433 le vittime, positive al Coronavirus, nelle ultime 24 ore in Italia. Salgono così a 23.660 i pazienti morti dopo aver contratto il virus. Sono in totale 108.257 i malati, con un incremento di 486 rispetto a ieri. Prosegue il calo dei ricoveri in terapia intensiva per coronavirus. Ad oggi sono 2.635, 98 in meno rispetto a ieri. Sono, invece, i 25.033 ricoverati con sintomi, 26 in più rispetto a sabato e 80.589 quelli in isolamento domiciliare. Sono 47.055 le persone guarite, 2.128 più di ieri.

Correlati