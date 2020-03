Visto il protrarsi dell’emergenza COVID-19 la società ASD Imperia a tutela di atleti, dirigenti e sostenitori di tutte le società che avevano aderito ai nostri tornei, che si sarebbero svolti dal 18 aprile al 7 giugno, comunica l’annullamento totale di tutti i tornei in programma. “Ci scusiamo per il disagio sperando di poterci vedere la prossima edizione” dice il Responsabile neroazzurro Mariano Vacca.

