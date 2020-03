L’imperiese Giovanni Ramella è mancato all’ospedale di Sanremo a 72 anni, dove era ricoverato, positivo al Coronavirus. Ramella era noto nel mondo del calcio locale, essendo diventato arbitro nel 1973 per poi entrare nel corpo assistenti, raggiungendo anche la serie C. Dal 1989 era stato osservatore, quindi nel 1995 era stato nominato arbitro benemerito, come ricorda Enrico Ferrari su “La Stampa”.

