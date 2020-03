La Direzione Sanitaria dell’E.O. Ospedali Galliera di Genova segnala due decessi:

Uomo di 88 anni genovese, con comorbità, ricoverato il 9 marzo, proveniente da Villa Scassi.

Uomo di 64 anni, residente in Asl4, proveniente dal pronto soccorso di Lavagna in data 12 marzo, deceduto oggi per insufficienza respiratoria.

Erano ricoverati entrambi nel reparto di Rianimazione. Il Covid-19 è stato ritenuto concausa dei decessi.