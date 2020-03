I deceduti in Italia con Coronavirus nell’ultimo giorno sono stati 188 per un totale di 1016 morti. Sempre nell’ultimo giorno si è registrato un incremento di 2214 casi, i positivi al momento sono 12839 (in totale dall’inizio dell’emergenza i casi sono stati 15113), 5036 in isolamento volontario, 1153 in terapia intensiva. 6650 sono ricoverati. Il 98% dei deceduti dall’inizio dell’emergenza ha più di 68 anni. Il 67% dei deceduti aveva patologie pregresse. Questi i dati comunicati il commissario straordinario per l’emergenza Angelo Borrelli

