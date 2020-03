Sono 24 i tamponi positivi in Liguria per Coronavirus con 469 persone in sorveglianza attiva così distribuiti

🔴469 persone in sorveglianza attiva

📌Asl 1 – 42

📌Asl 2 – 230

📌Asl 3 – 83

📌Asl 4 – 42

📌Asl 5 – 72

Ripprtati in Lombardia i 48 componenti della comitiva in cui si sono verificati gli ultimi due casi di contagio.

La regione assicura siamo in grado di affrontare emergenza al momento con i posti letto in terapia intensiva a disposizione