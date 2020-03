Sono stazionarie le condizioni della donna lombarda di 47 anni affetta da Coronavirus e ricoverata nel reparto di Malattie Infettive all’ospedale Borea di Sanremo. Non ci sono stati cambiamenti sostanziali dal momento del ricovero avvenuto venerdì sera dopo il riscontro positivo dei tamponi. Per la donna l’unico contatto con l’esterno avviene con il cellulare con il marito ed i figli in quarantena a San Lorenzo al Mare, come scrive “La Stampa”.

