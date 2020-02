L’appuntamento annuale con la presentazione del Tour di TEMPO DI SVALUTATION – Adriano Celentano Tribute Show, è stato annunciato questa mattina dalla produzione.

Lo Show andrà in scena il prossimo 27 Marzo al Teatro Cinema Centrale di Sanremo alle ore 21.15, con la ormai classica data nel ponente ligure prima del tour estivo per il Nord Italia.

Sul palco sempre l’istrionico Enrico Gallo nei panni del cantante più famoso d’Italia.

Spiega Marco Gallo, produttore e batterista dello spettacolo: “Dopo 5 anni passati in giro per il Nord Italia, abbiamo fatto un po’ di modifiche sia al repertorio, con aggiunta di nuovi brani famosissimi del Molleggiato come “sotto le lenzuola” e “questo vecchio pazzo mondo”, sia allo staff. Su tutti spicca l’inserimento del nuovo bassista, Gabriele Palombo, musicista di grande esperienza e abituato ai grandi palchi. Ma anche quello del corista Stefano Hutter.

Rimane l’inossidabile “zoccolo duro” di quelli che ci sono dal primo concerto, ovvero Franco Rebaudo e Massimo Merlo alle tastiere e Adriano Gallo alla chitarra. Con loro, anche coloro che si sono aggiunti negli anni, ovvero Irene Latronico ai cori e Marco Neri alla chitarra.

Sempre presente il corpo di ballo, anche se cambiato e con nuove coreografie da presentare al pubblico. Qui ad Alessandra Gallo e Alessandro Laura, presenti dal primo concerto, si aggiungono Chiara Giovinazzo, già presente nel tour 2019 e la new entry Lola Chiappalone.

i prezzi dei biglietti saranno di 18 euro per la platea e 15 e 12 le gallerie, più la prevendita. Sono acquistabili presso la biglietteria del Teatro Centrale o prenotabili al 0184597822 e 3460876303.