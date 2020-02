Si terrà domani l’udienza che vede indagato Stefano Garassino, Assessore leghista alla Sicurezza e all’immigrazione di Genova per il reato di diffamazione aggravata ai sensi dell’art. 595, comma 3 del codice penale.

«Dopo che il Pubblico Ministero Dott.ssa Chiara Maria Paolucci ha inizialmente archiviato i fatti, ho personalmente fatto opposizione e si è giunti ad un’udienza prevista per domani, 28 febbraio, alle ore 11 e davanti al Giudice Dott. Riccardo Ghio, il quale di seguito deciderà se ci sarà un processo oppure no» – commenta la denunciante Aleksandra Matikj, Presidentessa del “Comitato per gli Immigrati e contro ogni forma di discriminazione” – «Il Consigliere Garassino è stato da noi segnalato per una Delibera che a Genova multa con 200 euro i Senzatetto e i poveri se vengono colti a rovistare nei contenitori dei rifiuti, indagandoli penalmente anche per il furto, attualmente ancora in essere nonostante le Autorità giudiziarie si fossero già esplicitamente espresse precisando che tale reato non sussisterebbe in quanto la merce nei cassonetti della spazzatura non ha alcun valore. Non soltanto, sembrerebbe anche che i Vigili della Polizia municipale abbiano subito delle possibili intimazioni a fare più multe, con la minaccia che altrimenti sarebbero licenziati. Un altro fatto sono state le frasi del Consigliere Garassino che, davanti ai microfoni di una televisione locale, ha detto che ad essere multati sono gli Immigrati, gridando vendetta… ma non è la prima volta che si rivolge pubblicamente a noi Stranieri con i toni del genere: a Multedo in effetti, per i ragazzi ospitati dall’ufficio Diocesano Migrantes disse: “Il primo che chiede l’elemosina lo prendo a calci nel sedere!”

Inoltre – continua la Matikj – sussisterebbe oramai un possibile danno erariale già denunciato dal Consigliere comunale M5S Stefano Giordano che ha presentato alla Corte dei conti un esposto in merito, con riferimento sia all’attività degli agenti municipali, sia a quella degli uffici giudiziari: di quasi 300 sanzioni sono state pagate soltanto due. Siamo curiosi di sapere cosa deciderà il Giudice, non rimane che attendere ma noi, da parte anche di quella Genova di Don Andrea Gallo e di Fabrizio De André, ci siamo sempre.»