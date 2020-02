La Asd Imperia comunica, che, a fronte dell’Ordinanza della Regione Liguria e dell’Amministrazione Comunale di Imperia, prudenzialmente e in attesa di ulteriori chiarimenti e sviluppi che verranno prontamente comunicati, nella giornata di oggi 24 febbraio 2020 le attività sono sospese.

Prudenzialmente e in attesa di ulteriori chiarimenti e sviluppi che verranno prontamente comunicati, nella giornata di oggi 24 febbraio le attività sono sospese