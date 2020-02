Una giornata convulsa quella che stiamo vivendo nel nostro Paese al susseguirsi delle notizie sulla diffusione del coronavirus nel nord.

Al momento vi sono 132 persone contagiate di cui 26 sono in terapia intensiva vi sono 129 persone in osservazione in ospedale. Come sappiamo sono state rinviate alcune partite del campionato di Serie A che avrebbero dovuto disputarsi in Piemonte Lombardia e Veneto le regioni dove sono comparsi i focolai del virus e dove sono stati annullati eventi sportivi e pubblici come il carnevale di Venezia. Sui social si diffonde sempre più un allarmismo che appare a molti esagerato a tal proposito vi riportiamo il post Facebook della dottoressa Maria Rita Gismondo direttrice del laboratorio dell’ Ospedale Sacco di Milano dove si esaminano i campioni di sangue per accertare la presenza del Virus

Mio bollettino del mattino. Il nostro laboratorio ha sfornato esami tutta la notte. In continuazione arrivano campioni. A me sembra una follia. Si è scambiata un’infezione appena più seria di un’influenza per una pandemia letale. Non è così. Guardate i numeri. Questa follia farà molto male, soprattutto dal punto di vista economico. I miei angeli sono stremati. Corro a portar loro la colazione. Oggi la mia domenica sarà al Sacco. Vi prego, abbassate i toni! Serena domenica!

Abbassare i toni