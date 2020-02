Nei giorni scorsi, l’uffico verde pubblico del Comune di San Bartolomeo al Mare, su indicazioni del Consigliere delegato Salvatore (Rino) Marescalco, è intervenuto sulle palme whasingtonia che sono posizionate sulla passeggiata a mare. Si tratta di un filare di circa 12 piante, che furono potate a febbraio 2019 senza manifestare alcun tipo di problema, e che oggi, in ben 3 esemplari, presentano un attacco da punteruolo rosso. Le 3 piante sono state trattate con un intervento di Dendrochirurgia, che consiste nel rimuovere, usando attrezzi da taglio affilati e sterilizzati, le parti della pianta attaccati dal parassita fino eliminare il marciume provocato dal coleottero. Nel corso del prossimo mese i tecnici valuteranno se la gemma apicale ha avuto la forza di germogliare, in caso contrario le piante dovranno essere sostituite.

