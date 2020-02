Un caso di scabbia è stato rilevato all’asilo “Corradi” di via Martiri a Sanremo. Alle famiglie è stato chiesto di controllare attentamente i propri bimbi e d ricorrere al pediatra in caso di infiammazioni epidermiche. L’istituto ha disinfestato il locale, i bimbi sono stati visitati sono risultati tutti in buona salute, come scrive “La Stampa”.

Correlati