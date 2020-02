In esito all’operazione che ha visto l’applicazione di misure cautelari a carico della “Banda della spaccate”, desidero unirmi al plauso del nostro Sindaco Mario Conio esprimendo il mio personale compiacimento e vivo apprezzamento all’Arma dei Carabinieri che, a conclusione di una complessa e scrupolosa attività di indagine, ha dato una pronta risposta alle preoccupazioni della nostra comunità allarmata, per lungo periodo, da furti ed atti vandalici perpetrati, in gran parte, nel nostro Comune.

Anche in questa occasione, come sempre, si è percepito, attraverso il costante dialogo tra il Comune e le Istituzioni, la vicinanza del Comando Compagnia Carabinieri di Sanremo e Comando Stazione Carabinieri di Arma di Taggia, motivo per il quale ringrazio il Capitano Mario Boccucci ed il Luogotenente Mauro Rinaldi.

Un ulteriore ringraziamento alla nostra Polizia Locale che, di concerto con le forze sindacali, è stata impegnata autonomamente in servizi notturni tesi ad assicurare, seppur per un breve periodo, una più capillare vigilanza, in taluni casi ben supportata anche dal servizio di video sorveglianza attivo per le nostre vie cittadine.

Espedito Longobardi, assessore del Comune di Taggia