“Un po’ di umiltà ci farebbe bene” dice coach Sandel, che aggiunge: “Speriamo d’imparare qualcosa da queste delusioni. Sul piano tecnico siamo consapevoli dei nostri pregi e difetti. Abbiamo molto da lavorare in allenamento”.

Un brutto Bvc Sanremo ha perso il match casalingo con il Rivarolo, regalando ai genovesi il loro primo successo stagionale. Il Bvc ha offerto una prestazione scadente in fase difensiva, mentre in attacco ha sempre privilegiato scelte affrettate, velleitarie e individuali a scapito del gioco di squadra.

Il Bvc ha offerto una prestazione scadente in fase difensiva, mentre in attacco ha sempre privilegiato scelte affrettate, velleitarie e individuali a scapito del gioco di squadra