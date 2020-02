Il 17 giugno si terrà l’udienza preliminare per l’omicidio colposo di Nathan Labolani ( nella foto ), 18enne di Apricale, ucciso durante una battuta di caccia da un colpo di fucile sparato da Giuseppe Iannì, 30enne. L’uomo, accusato di omicidio colposo, era certo di aver sparato ad un cinghiale, ma poco dopo ha sentito le grida di Nathan, che era accucciato dietro un cespuglio, come riporta Paolo Isaia su “Il Secolo XIX”.

