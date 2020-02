I Carabinieri di Savona hanno arrestato un 31enne albanese per detenzione ai fini di spaccio di droga. L’uomo, residente in Francia e domiciliato a Vado Ligure, aveva in auto 520 grammi di cocaina. La sua auto è stata fermata per un normale controllo, ma l’uomo è parso nervoso ed evasivo alle domande dei militari. Così i Carabinieri hanno deciso di perquisire lui e l’auto, trovando la droga.

