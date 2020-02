Fervono i preparativi per l’inizio della 87a Fete du Citron (Festa del limone) a Mentone. Nella mattinata di sabato 15 febbraio verrà inaugurata nei Giardini Bioves (in pieno centro cittadino) l’esposizione delle bellissime composizioni ispirate alla Feste del Mondo compreso il Carnevale di Venezia, con arborescenze oltre che europee, giapponesi, australiane, brasiliane … alle ore 20,30 di sabato ci sarà lo spettacolo dei Giardini in festa mentre domenica 16 febbraio alle ore 14,30 è prevista la sfilata, nella zona centrale e sul lungomare, dei 10 carri addobbati con tonnellate di agrumi provenienti in larga misura dalla Spagna (Valencia e Mursia), non mancherà l’apporto festoso delle bande musicali e dei gruppi folcloristici di vari Paesi per la gioia di grandi e piccini. La prima sfilata in notturna è in programma per giovedì 20 febbraio alle ore 20,30. Val la pena ricordare che nel periodo della Festa, sino al 3 marzo alle 18 al Palais de l’Europe si potrà visitare il Salone dell’artigianato con il Festival delle Orchidee. Sono previsti diversi spettacoli con animazioni e visite guidate nonché una cena-spettacolo al Casinò Barriere sabato 29 febbraio. Per informazioni e prenotazioni si può contattare l’Ufficio del Turismo tel.0033492417676 sito web: www.feteducitron.com

E.R.

