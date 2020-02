E’ dedicato all’osservazione delle stelle e del cielo di metà febbraio l’appuntamento con San Valentino al Ristorante Buca Cena Sanremo. Gli ospiti della prestigiosa, capiente e rinomata sala in stile liberty del Campo Golf verranno accompagnati dalle guide della Associazione Stellaria verso un romantico tour tra le stelle, per ammirare insieme le bellezze dell’universo e scoprire le antiche storie scritte in cielo. Ovviamente, nel frattempo, inizierà un altro percorso, quello gastronomico, proposto dagli Chef Davide Bisato e Andrea Scarella, durante il quale gli ospiti potranno scegliere uno o più piatti della carta o delle proposte del giorno, oppure lasciarsi trasportare dal menu degustazione.

Con l’aiuto di un raggio laser, le guide della Associazione Stellaria, descriveranno le costellazioni invernali, mentre al telescopio sarà possibile ammirare da vicino alcuni degli astri più belli, dalla Nebulosa di Orione alla brillante stella Sirio. In caso di cielo nuvoloso, il soffitto del Ristorante Buca Cena si trasformerà in una volta celeste virtuale ove ammirare la fedele riproduzione del cielo stellato.

Dalle 19, e solo fino alle 20 (poi tramonterà), sarà possibile osservare Venere, la Dea dell’Amore.

Ristorante Buca Cena Sanremo

San Valentino, Festa degli innamorati

Venerdì 14 febbraio 2020

Osservazioni a partire dalle ore 19:00.

Cena con menu à la carte a partire dalle ore 20:00.

Prenotazioni +39 0184 557442, posti limitati.