La scadenza per il rinnovo degli abbonamenti annuali Musica d’Ambiente è stata posticipata al 29 febbraio 2020. Lo ricorda CNA Imperia che conferma, a favore degli associati, la riduzione delle tariffe fino al 40 % grazie alla convenzione rinnovata con la Società degli autori ed editori. Le aziende interessate da tale adempimento sono tutte quelle che fanno uso di musica nello svolgimento della propria attività, sia in locali aperti al pubblico, sia in laboratori il cui accesso è riservato ai soli dipendenti.

In dettaglio:

Settore Esercizi commerciali e artigiani (es.: acconciatori, etc.), riduzione 25%

Settore Bar – Ristoranti, riduzione 15%

Settore Alberghi e Villaggi Turistici, riduzione 15%

Settore Campeggi, riduzione 15%

Settore Pubblici Esercizi in Stabilimenti Balneari, riduzione 15%

Centri Fitness, riduzione 10%

Attività animazione sulle spiagge, riduzione 10%

Trattenimenti musicali senza ballo (già concertini), riduzione 10%

Settore trasporti, riduzione 40%

Per fruire di questo vantaggio, occorre utilizzare la modulistica a disposizione presso le sedi della CNA: gli uffici rimangono a disposizione ai seguenti recapiti, tel. 0184/500309 – segreteria@im.cna.it

Si ricorda altresì che gli Uffici dell’Agenzia SIAE di Sanremo, siti in Via Mameli n. 5 al terzo piano, osservano i seguenti orari: dal martedì al venerdì dalle h.9.30 alle 13.00.