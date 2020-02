Amadeus in conferenza stampa, ha risposto alla domanda sui casi che hanno infiammato la vigilia del Festival di Sanremo 2020, dalle frasi sulle donne a Junior Cally. “Sapevo che le polemiche fanno parte del Festival. Ma non mi hanno colpito o ferito: sento di avere la coscienza a posto. Quello che ho fatto e detto non è stato per mancare di rispetto a nessuno, ma pensando solo alla musica. Devo ringraziare la Rai, l’ad Fabrizio Salini e il direttore di Rai1 Stefano Coletta per avermi dato sostegno completo. Ho avuto vicino tutta la Rai”.

