In occasione del Giorno della Memoria, la Città di Imperia organizza la presentazione del volume inedito “Memorie di un giovane imperiese nell’inferno dei lager. Il Diario di Riccardo Sala”. L’appuntamento è in programma lunedì 27 gennaio, alle ore 11.30, in Sala Consiliare.

Dopo il saluto del sindaco Claudio Scajola, ci sarà la presentazione da parte del Presidente della Commissione Toponomastica, Luigi Sappa, e l’illustrazione del testo a cura del prof. Vittorio Coletti.

Seguirà la lettura di alcuni brani da parte dell’attore Eugenio Ripepi, con l’accompagnamento musicale del M° Mauro Vero.



Al termine dell’evento, i partecipanti potranno ritirare una copia del volume.

RICCARDO SALA



Riccardo Sala (nato ad Imperia il 13 aprile 1924 e morto il 10 maggio 1944 nel campo di concentramento di Neumark) è stato catturato a seguito di un’azione militare ad Appiano (Bolzano) l’8 settembre 1943 – giorno dell’entrata in vigore dell’armistizio firmato dal Governo Badoglio con gli alleati della Seconda Guerra mondiale – e deportato nel campo di detenzione di Danzica. Trasferito nell’ottobre successivo nel campo di Hohenstein (tra le città di Lipsia e Dresda), è stato infine trasferito nel campo di Neumark, dove rimase segregato fino alla morte sopraggiunta per malattia.



Il diario del giovane milite imperiese è stato scritto con matite di fortuna sul libretto matricola in dotazione ai militari e traccia il percorso dei trasferimenti nel corso della prigionia, registrando con brevi annotazioni le condizioni di detenzione, il lavoro nei campi o in fabbrica e gli stati d’animo legati alla drammatica esperienza.



L’Amministrazione Comunale ha deciso di procedere alla stampa del manoscritto e alla trascrizione delle memorie per raccogliere in un volume questa testimonianza, che rappresenta un messaggio immediato e diretto, tale da incoraggiare una riflessione pubblica sul tema della privazione della libertà e della deportazione.