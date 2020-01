Partorisce da sola in casa a Genova e ad aprire al 118 sono i vigili del fuoco. In via Balbi Piovera una ventenne, al momento della nascita del piccolo, era in casa con la prima figlia piccola. La donna ha chiamato il 118 ma non è riuscita ad aprire la porta. Sono così intervenuti i pompieri che hanno buttato giù la porta.

