Per i ragazzi delle Scuole Primarie il consiglio è invece convocato per martedì 28 gennaio 2020 dalle ore 9.00 alle ore 11.00. Quattro i punti all’ordine del giorno: 1) Approvazione verbale seduta precedente; 2) Riunione nelle Commissioni; 3) Discussione e approvazione delle proposte delle Commissioni; 4) Varie ed eventuali

