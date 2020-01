Amichevole di lusso per gli Esordienti 2008 (Under 12) della Sanremese che domani, giovedì 23 gennaio, affronteranno i pari età della Sampdoria. La squadra guidata dal duo Coccoluto-La Cava è attesa al campo sportivo Negrotto di Serra Riccò, con calcio di inizio alle ore 17.

Una grande vetrina per il nostro settore giovanile, a pochi giorni dalla ripresa dei campionati provinciali dell’attività non agonistica, prevista per i primi giorni di febbraio.

Correlati