CINEMA OLIMPIA

BORDIGHERA

“Essere umani”

Rassegna cinematografica

Orario proiezioni 15.30 – 21.00

Sempre di lunedì

Ingresso € 4,00

a cura dell’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia – Sezione di Bordighera

20 gennaio 2020 – Santiago Italia

Regia di Nanni Moretti, Italia, 2018, 80′

Film documentario. Racconta i mesi successivi al colpo di Stato in Cile del 1973 con filmati d’archivio e interviste ai protagonisti, soffermandosi particolarmente sul ruolo dell’Ambasciata italiana a Santiago del Cile che diede rifugio a centinaia di oppositori del dittatore Pinochet e, in seguito, consentendo loro di arrivare liberi in Italia.

17 febbraio 2020 – Welcome

Regia di Philippe Lioret, Francia, 2009, 110′

Ambientato a Calais, tratta il tema dell’immigrazione clandestina prendendo a pretesto la vicenda di un giovane curdo-iracheno intenzionato a raggiungere la sua fidanzata a Londra. Presentato nella sezione Panorama del Festival di Berlino 2009, ha vinto diversi premi, come il Premio LUX assegnato dal Parlamento europeo, e ha ottenuto dieci candidature ai Premi César 2010, fra le quali per il miglior film e il miglior regista.

23 marzo 2020 – Cafarnao

Regia di Nadine Labaki, Libano-Usa, 2018, 120′

Racconta la complessa realtà contemporanea, in Libano in questo caso dov’è ambientato il film, per il mancato riconoscimento dei diritti dei bambini e delle ingiustizie da loro subite. Al centro della vicenda, Zain (Zain Alrafeea) che decide di ribellarsi al suo destino portando in tribunale i suoi stessi genitori. Candidato agli Oscar® e ai Golden Globe 2018 per il miglior film straniero e vincitore del Premio della Giuria a Cannes.

20 aprile 2020 – Human flow

Regia di Ai Weiwei, Germania-Usa, 2017, 140′

Film documentario. L’artista cinese Ai Weiwei racconta l’universo delle migrazioni attraverso le immagini girate in 22 paesi del mondo. Dal punto di vista artistico le inquadrature sono la parte più riuscita di un documentario che, per impatto visivo, è paragonabile a certe fotografie di Sebastiao Salgado che raccontavano i formicai umani creati dalla miseria e dalla guerra.