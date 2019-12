Il 10 gennaio sarà inaugurato il ponte che ricollegherà la strada provinciale tra Dolceacqua e Rocchetta Nervina, distrutta da una frana nelle scorse settimane. Con una spesa di 692 mila euro gli abitanti di Rocchetta saranno liberato dall’isolamento. Il ponte in ferro, lungo 42 metri, servirà a garantire il passaggio dei mezzi sino a quando non sarà ripristinata la strada provinciale, come scrive Andrea Pomati su “La Stampa”.

