È il vice sindaco Maurizio Morabito a diffondere via social l’avviso alla popolazione dell’arrivo delle autobotti per sopperire alla mancata erogazione acqua a causa del guasto acquedotto

