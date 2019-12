The Mall Sanremo l’unico outlet del lusso nel cuore della Riviera dei Fiori a due passi dalla Costa Azzurra, si prepara a festeggiare il Natale con l’apertura di quattro nuovi negozi esclusivi e un allestimento straordinario curato dal famoso Event Designer Vincenzo Dascanio.

The (UN) Traditional Christmas: il Natale con tutto quello che lo rende magico e un pizzico in più. Per tutto il periodo delle Feste, The Mall Sanremo si trasforma in un luogo incantato. Abeti decorati da cascate di luci accoglieranno i visitatori e li accompagneranno lungo questo viaggio. Una passeggiata suggestiva avvolta dal luccichio di un cielo di stelle dove ci si potrà perdere tra gli alberi dalle sfumature di blu, il colore del mare e della sua armonia e pace.

A rendere tutto ancora più speciale, l’apertura di quattro nuovi brand – Alexander McQueen, Jimmy Choo e Saint Laurent (30 novembre) e Bottega Veneta (15 dicembre), – che vanno così a completare la rosa dei negozi dando la possibilità ai nostri ospiti di vivere un viaggio indimenticabile nel mondo del fashion, approfittando di offerte speciali senza rinunciare alla massima qualità.

“Il Natale è un momento molto importante dell’anno e il nostro desiderio più grande è che i nostri visitatori possano respirare anche a The Mall Sanremo la magica atmosfera natalizia che fa sognare bambini e adulti” afferma Giorgio Motta, Direttore di The Mall Luxury Outlets. “Questo straordinario allestimento insieme alle nuove aperture, rinnovano il nostro amore per la bellezza e per la moda; così da proporre ai nostri ospiti di condividere questo viaggio tra la magia del Natale e creatività delle brand più importanti del mondo del Lusso. The Mall Sanremo arriva oggi nel suo massimo splendore, preparandosi a festeggiare il suo primo Natale”.

#THEMALLSANREMOXMAS: dal 30 novembre fino al 7 gennaio