La Sanremese Calcio, in seguito all’incidente di gioco accaduto sabato scorso a Gianluca Materazzi (Giovanissimi 2006), in occasione della partita contro il Campomorone, comunica che le condizioni del ragazzo sono buone.

L’infortunio è avvenuto durante uno scontro di gioco, in cui l’avversario ha colpito, senza alcuna intenzione di causare danno, il nostro giocatore. Sfortunatamente per Gianluca, i tacchetti hanno provocato una ferita sul capo che è stata ricucita con 7 punti di sutura.

Il ragazzo, ricoverato subito al Gaslini, è comunque tornato a casa già nella serata di sabato, senza risentire dolori particolari né la prima notte, né nei giorni successivi. Ora Gianluca dovrà osservare un periodo di riposo che lo terrà lontano dai campi di gioco per qualche settimana.

La società biancazzurra ringrazia Walter Martelli e Valerio Santarsiero che hanno accompagnato ed assistito in ospedale il ragazzo e, allo stesso tempo, porge i ringraziamenti al responsabile del settore giovanile del Campomorone, Marco Bravo, che si è tenuto in contatto per conoscere l’evolversi della situazione.

