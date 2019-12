Oggi pomeriggio in Costa Azzurra un violento nubifragio ha colpito in particolare le cittadine di Cannes e Mandelieu creando ampi allagamenti on diverse zone delle cittadine. La stazione di “MeteoFrance” all’aeroporto Cannes Mandelieu ha rilevato oggi 117.3 millimetri di pioggia, tra cui ben 45.8 millimetri tra le 17 e le 18. Secondo le previsioni le precipitazioni violente persisteranno almeno fino a tarda sera.

