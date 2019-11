Una bomba d’acqua quella che ha colpito principalmente la Val Nervia questa mattina dalle 9.30 per circa un ora. A Rocchetta Nervina la situazione più grave è infatti crollata parte del sottostrada della provinciale che porta al paese la circolazione è per tanto chiusa in questo momento. Frane lungo tutta la provinciale 64 della Val Nervia con strade poderali e carugi trasformati in torrenti in piena come del resto il Nervia stesso.

